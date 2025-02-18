Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

İstanbul'da hayat duracak! Uçuşlar şimdiden iptal ediliyor
Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Sendika Başkanı Deniz Ilgan'ın Cenazesi Mersin'de Defnedildi

Sendika Başkanı Deniz Ilgan'ın Cenazesi Mersin'de Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası'nda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda genel sekreter Erdinç Koç'u öldüren, ardından intihar eden Şube Başkanı Deniz Ilgan'ın cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası'nda sendika genel sekterini silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Şube Başkanı Deniz Ilgan'ın cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kumrular Caddesi'nde yer alan Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre Şube Başkanı Deniz Ilgan, sendika Genel Sekreteri Erdinç Koç'u tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Koç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ilgan ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ilgan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından getirildiği Mersin'de toprağa verildi. Mersin Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ilgan'ın cenazesi, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
img

Seyyar Tayyar'ı kaybettik
img

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.