Senarist cinayeti davasında ikinci kez karar: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL - Güngören'de senarist yeğeni Emre Duran'ı öldüren Yaşar Kapcak hakkında verilen 25 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güngören'de 23 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda senarist yeğeni Emre Duran'ı (27), çekiç ve bıçak darbesiyle öldüren dayı Yaşar Kapcak'ın yargılandığı davada karar açıklanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme sanık Kapcak'ın önce "kasten öldürme" suçundan indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay, Kapcak'ın Emre Duran'a verilen cezanın 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan verilmediğini belirtti. Yargıtay bu gerekçeyle hüküm arasında çelişki olduğu için kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak getirildi. Duruşmaya, maktul Emre Duran'ın annesi Saime Duran ve babası Şerif Duran ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Anne Saime Duran beyanında, " En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu adam yalnızca oğlumu değil beni de öldürdü" şeklinde konuştu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü olan 23 Eylül 2020'de maktulün küfür etmesi ve darp edilmesinden dolayı olayın gerçekleştiğini söylese de buna dair raporun olmadığı belirtti. Mütalaada, maktulün kanında alkol ve uyuşturucunun bulunmadığı, sanığın tam olarak tespit edilemeyen bir nedenle olay günü kanepede uyur veya uzanmış vaziyette bulunan maktulün baş bölgesine çekiçle birden fazla kez vurmak suretiyle maktulü öldürdüğü belirtildi. Mütalaada savcı, sanık Yaşar Kapcak'ın 'beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep etti.

"Benim gözüm dönmüştü"

Sanık Yaşar Kapcak savunmasında, "Pişmanım. Olay anlık yaşandı. Emre bana küfrettiği için bunların olduğunu daha önce söyledim. Benim gözüm dönmüştü, ne yaptığımı bilmiyordum. Olaydan sonra ben de fenalık geçirdim. Biz karşılıklı tartıştık. Bana ve annesine küfür etti olay bunun üzerine gerçekleşti. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

"Bozulan dosyada karar, müebbet hapis cezası"

Mahkeme, sanık Yaşar Kapcak'ı maktul Emre Duran'ı uyurken, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığa takdiri indirim uygulayarak cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği 23 Eylül 2020 tarihinde iş yerinden eve gelen anne Saime Duran'ın kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği ve çilingir aracılığıyla kapının açıldığında maktul Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatılmıştı. Kapı açıldığında evdeki doğalgazın açık durumda olduğu kaydedilen iddianamede, otopsi sonucuna göre maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü açıklanmıştı. İddianamede dayı Yaşar Kapcak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.