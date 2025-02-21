Dekan Yardımcısını vuran öğrenci hayatını kaybetti, organları bağışlandı

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) dekan yardımcısını tabancayla vurarak yaralayan, ardından intihar girişiminde bulunan öğrenci Bestami Serdar Ergüder hayatını kaybetti. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, öğrenci Ergüder'in ailesi organlarının bağışlanması kararı aldı.

Selçuk Üniversitesi'nin X hesabından yapılan açıklamada, Bestami Serdar Ergüder'in silahlı saldırısına uğrayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın durumunun iyiye gittiği, olayın ardından intihar girişiminde bulunan Bestami Serdar Ergüder'in ise hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Üniversitemizde 17 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Bestami Serdar Ergüder, yaşamını yitirmiştir. Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir. Ergüder'in ailesi, organlarını bağışlama kararı almış ve bu karar doğrultusunda Ergüder'in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatılmıştır. Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz" denildi. - KONYA