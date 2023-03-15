Sel sularından inanılmaz kurtuluş... Alt geçitte mahsur kalan şahıs kendi imkanlarıyla sudan böyle kurtuldu

Sel sularından inanılmaz kurtuluş... Alt geçitte mahsur kalan şahıs kendi imkanlarıyla sudan böyle kurtuldu Şanlıurfa'da aracıyla su altında kalan bir kişi yaklaşık 3-4 saat sonra kendi çabasıyla, yüzerek, su yüzeyine çıktı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aracıyla birlikte sel sularının...