Sel sularından inanılmaz kurtuluş... Alt geçitte mahsur kalan şahıs kendi imkanlarıyla sudan böyle kurtuldu
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Sel sularından inanılmaz kurtuluş... Alt geçitte mahsur kalan şahıs kendi imkanlarıyla sudan böyle kurtuldu Şanlıurfa'da aracıyla su altında kalan bir kişi yaklaşık 3-4 saat sonra kendi çabasıyla, yüzerek, su yüzeyine çıktı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aracıyla birlikte sel sularının...
Sel sularından inanılmaz kurtuluş... Alt geçitte mahsur kalan şahıs kendi imkanlarıyla sudan böyle kurtuldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aracıyla su altında kalan bir kişi yaklaşık 3-4 saat sonra kendi çabasıyla, yüzerek, su yüzeyine çıktı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aracıyla birlikte sel sularının altında mahsur kalan bir kişi, 3-4 saat sonra yüzerek su üstüne çıktı. Çamur içerisinde kalan vatandaş, köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuna tutunan kişi yukarı çekildi. Ambulansa bindirilen şahıs, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.
Şahsın sudan kendi imkanları ile çıkmasının ardından su altında mahsur kalanların aileleri ise kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için yetkililerle tartıştı.