Şehit yakınları ve gazi ailelerinden Devlet Bahçeli'nin açıklamasına tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kürtler bizim öz kardeşimizdir. Terör örgütü iki cihan düşmanımızdır" açıklamalarına şehit yakınları ve gazilerden tam destek geldi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tespitleri ve söylediklerinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Gündüz, "Her zaman önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla hareket eden devlet adamı Devlet Bahçeli'nin, 'Kürtler bizim öz kardeşimizdir. Terör örgütü iki cihan düşmanımızdır' şeklindeki açıklamalarına sonuna kadar destek veriyoruz. Türkler ile Kürtler bugün ortak düşmanlar ve ortak tehlikeler karşısındadır. Bu tehlikelerden ancak ortak bir kararlılıkla kurtulabiliriz. Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir öneme sahiptir. Devleti bilen devlet adamı Dr. Devlet Bahçeli'nin tarihi tespitleri son derece önemlidir. Türkiye için doğruları korkusuzca savunan, milli duruşu her şeyin üstünde tutan Devlet Bahçeli'nin her konuşması her açıklaması, yılların birikimi, vatan sevgisi ve Türk milletine olan derin bağlılığının yansıması olan, köklü bir davanın liderinin ifadeleridir. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir. Coğrafya, birçokları için kader olabilir. Ama konu Türk milleti olduğunda, coğrafya bir destana dönüşür. Türk milleti ne olursa olsun, bölünmez, yıkılmaz. Birlik ve beraberliğimizle her zorluğun üstesinden geliriz. Bizim için coğrafya, fedakarlıkla yazılan bir kaderdir gibi önemli açıklamaları olan Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesinde her zaman hem en önde, hem en net kararlı duruşunu sergileyen en önemli liderlerden biridir" dedi. - DİYARBAKIR