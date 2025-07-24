Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun cenazesi Çorlu'ya getirildi

Malatya 2.Ordu Hava Savunma Tabur Komutanlığında görevliyken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hv. Svn. Ütğm. Tuğrul Özsu'nun cenazesi memleketi Edirne'nin Meriç İlçesi Küplü beldesine gönderilmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığına getirildi.

Burada Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, askeri erkan ve protokol üyelerinin de katılımıyla düzenlenen törenin ardından karayoluyla Edirne'nin Meriç ilçesi Küplü beldesine gönderildi.

Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip memleketi Küplü'de toprağa verilecek. - TEKİRDAĞ