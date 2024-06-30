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Kartepe'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende anne Meral Ev'in feryadı yürekleri dağladı. Şehit Cemalcan Ev'in cenazesi memleketi Ordu'ya götürülerek toprağa verilecek.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende anne Meral Ev'in feryadı yürekleri dağladı.

Dün Uzunçiftlik Mahallesi'nde göreve giden trafik polisi Cemalcan Ev'in içinde bulunduğu ekip otosu, D-100 Karayolu'nda kaza yaptı. Ağır yaralanan Ev, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şehit Cemalcan Ev için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, aile fertlerine başsağlığı diledi.

Cenazede şehidin annesi Meral Ev'in acı feryadı yürekleri dağladı. Genç yaştaki evladını kaybeden anneyi şehidin mesai arkadaşları teskin etti.

Törene; Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

Coşkun ve Meral Ev çiftinin oğlu ve 2 yıldır Kocaeli'de görev Cemalcan Ev'in cenazesi memleketi Ordu'ya götürüldü. Cenaze, bugün ikindi namazını müteakip Ordu Gölköy Kaleköy Köy Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kartepe Kocaeli trafik 3.Sayfa Haberler

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