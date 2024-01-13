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Pençe-Kilit Harekatı Şehidi Hakan Gün Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs noktasına sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, memleketi Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs noktasına sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, memleketi Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası baba Süleyman ile anne Hatice Gün, şehit oğullarına tabutunu öperek veda etti.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çatışma çıktı. Hain terör örgütü ile çıkan çatışmada 9 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Hain saldırıda Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün de şehit oldu.

Acı haberi alan ailesi gözyaşı döktü

Şehit Hakan Gün'ün şehadet haberi, dün gece saatlerinde askeri yetkililer tarafından Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Bekar olan şehit Hakan Gün'ün acı haberini alan baba Süleyman, anne Hatice, kardeşleri Mustafa, Eda ve Sena Gün ile diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.

Şehit Hakan Gün, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hakan Gün'ün naaşı, sabah saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen uğurlama töreninin ardından öğle saatlerinden sonra askeri uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Hakan Gün, havaalanında yapılan resmi karşılama töreni sonrası Bahaeddin Nakipoğlu Camii'nde İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit oğullarına tabutunu öperek veda ettiler

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin babası, annesi, kardeşleri ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. Cenaze namazı sonrası baba Süleyman ile anne Hatice Gün ise şehit oğullarına tabutunu öperek veda etti.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, CHP Gaziantep milletvekilleri Hasan Öztürkmen, Melih Meriç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kent protokolü, kurum müdürleri, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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