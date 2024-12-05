Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı

Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Şehit konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da toprağa verilmek üzere memleketine götürülen şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın konvoyunda kaza oldu. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı hamile kadın hastaneye kaldırıldı. 31 haftalık olduğu öğrenilen bebek kurtarılamadı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'daki törenin ardından toprağa verilmek üzere dün Feke ilçesi Ormancık Mahallesine götürülmek üzere yola çıktı. Konvoy Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkisine geldiği sırada 01 SE 010 plakalı otomobil karşı yönden gelen 01 D 6771 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇTA ŞEHİDİN AKRABALARI VARDI

Otomobilde bulunan şehidin halası Hamide Özata, oğlu Ertuğrul Özata, gelini Esra Özata ile kamyonet sürücüsü Naci Karatop ve yanındaki Seyhan Karatop ve Duran Kavukkucak yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Şehidinin halasının bulunduğu araçta bulunan ve yaralanan 31 haftalık hamile Esra Özata, Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Düşük riski olan Özata'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken karnındaki 31 haftalık bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Şehit konvoyundaki kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde
img

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
img

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Son Dakika Haberleri

MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Milhan hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Yağız kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Yağız hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? Rizespor Silivrispor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Silivrispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Rıfat kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Rıfat hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 5 Aralık Perşembe bugün kimler potada? Hudutsuz Sevda 44. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 12. bölüm tek parça full HD izleme linki 6 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.