Şehit jandarma er kabri başında anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı.

Siirt'in Pervari İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 27 Ekim 1991 tarihinde Koğanağzı köyünde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Er Aydın Uyar, şehadetinin 32.yılında Bafra Şehitliğindeki kabri başında dualarla yad edildi. Program okunan Kur'an-ı Kerim ve dua ile sona erdi.

Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, Türk Diyanet Vakıf- Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Bafra Hal Cami İmamı Asım Kalyoncu ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN