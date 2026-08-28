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Adıyaman'da kamyonet dereye uçtu: Şehit babası hayatını kaybetti

Adıyaman'da kamyonet dereye uçtu: Şehit babası hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet dereye uçtu. Kazada ağır yaralanan sürücü Şevket Aslan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kontrol çıkan kamyonetin dereye uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası Şevket Aslan idaresindeki 02 ADR 545 plakalı kamyonet, Gerger ilçesi Kan Boğazı mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şevket Aslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şevket Aslan'ın, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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