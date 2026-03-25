Şehit Akarsel'in naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Akarsel'in naaşı memleketine uğurlandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün devriye görevi yapan askeri araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel şehit düştü. Şehit Akarsel için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Akarsel'in Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende, şehidin öz geçmişinin okunması sonrası dua edildi. Askeri tören mangasınca omuzlara alınan şehit Akarsel'in naaşı, daha sonra askeri uçağa konularak baba ocağı Konya'ya gönderildi. Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel 26 yaşında ve bekardı.

Uğurlama törenine; Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
