Şehit ailelerinden Bahçeli'ye destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim'de Anıtkabir törenine katılmamasını eleştiren gruplara cevap veren şehit aileleri, bunların Cumhur ittifakı arasına fesat sokmaya çalışanlar olduğunu ve bunlara fırsat vermemek için sonuna kadar Devlet Bahçeli'ye destek olduklarını duyurdu.

Bu tavrın arkasında kırgınlık, küskünlük, Cumhuriyet'in değerlerine yönelik bir mesafe olmadığını dile getiren şehit aileleri, ortada sadece bir devlet terbiyesi, bir ölçü, bir vakur tavır olduğunu söyledi. Şehit aileleri adına açıklama yapan Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Devlet Bahçeli'nin, yıllardır Atatürk'ün mirasına sahip çıkan, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumayı kendine şeref sayan, devletin varlığı ve milletin birliği söz konusu olduğunda daima en ön safta yer alan bir devlet adamı olduğunu söyledi. Gündüz, "Onun duruşunu anlamak, günlük siyasetin tozuna bulanmış zihinlerle mümkün değildir. Bazı kesimlerin bu meseleyi bir "turnusol kağıdı" gibi kullanarak kimliğini, niyetini ve karakterini belli ettiği görülmektedir. Evet, bu yaşananlar bir sınavdır. Kimin neye hizmet ettiğini, kimin neyin peşinde olduğunu gösteren bir imtihan vetiresidir. Şunu herkes bilmelidir ki; MHP'nin Cumhuriyet ile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile, devletin bekasıyla bir derdi yoktur. Tam aksine, bu değerlere sadakatle bağlı olan, 55 yıldır Türk milletinin birlik harcını yoğuran yegane siyasi gelenektir. Anıtkabir'e gitmemeyi bahane edip, Devlet Bahçeli gibi bir devlet adamına laf söylemek, sadece edepsizlik değil, aynı zamanda nankörlüktür. Çünkü o, Cumhuriyet'in 100. yılında da 101. yılında da bu devletin en sağlam sütunlarından biridir. Kaldı ki, Bahçeli'nin şu sözleri her şeyi özetlemektedir; 'Anıtkabir'e gitmeyip de koşa koşa resepsiyona katılanları, boy boy fotoğraf karesi servis edenleri görmemek ayıplı ve alçalmış bir çifte standart değil midir' Gerçek budur. Bir günlüğüne Cumhuriyet sevdalısı kesilenlerin, 364 gün boyunca Atatürk'ün adını bile anmayanların, devletin temel değerlerine zarar verenlerin bugün "Atatürk'ü sahiplenme yarışına" girmesi samimiyetsizliğin ta kendisidir. Devlet Bahçeli, bu milletin dirayetidir, vakarının adıdır. Onun attığı her adım, ölçülüdür; her sözü, bir devlet adamının sözü ağırlığındadır. Fitneye prim vermemek, ayrışmaya değil bütünleşmeye hizmet etmek onun siyaset anlayışının özüdür. Bu tartışmaların gösterdiği tek gerçek şudur. Türkiye'nin bugün Devlet Bahçeli gibi, milletin sesini akılla, vicdanla, sabırla birleştiren liderlere her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Biz, bu ülkenin birliği, Cumhuriyet'in bekası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sadakat için Bahçeli'nin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR