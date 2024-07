Şehit annesi, sünnet düğününde torununa Türk bayrağını hediye etti

Eskişehir Seyitgazi Kırka mahallesinde yapılan sünnet düğününde şehit annesi, torununa, asker kınasında oğlunun emaneti olan Türk bayrağını verdi.

13 Mayıs 1994 yılında Şırnak Gabar dağları Karageçit köyünde hain terör örgütü tarafından kurulan pusu sonucunda şehit düşen, piyade er Halil Kara'nın kardeşi Semih Kara'nın oğlu Selahattin Kara için düzenlenen sünnet düğününde sünnet kınası yakıldı. Babaannesi şehit annesi Hatice Kara tarafından torunu Selahattin Kara'ya, büyük amcasının emaneti olan Türk bayrağı hediye edildi. Duygulu anların yaşandığı gecede katılanlar göz yaşlarına hakim olamadı.

Şehit annesi Hatice Kara, şehit oğlumun emaneti olan Türk bayrağını torunu Selahattin'e hediye ettiğim için şerefli ve gururluyum, mutluyum diye belirterek ağladı.

"Vatan savunmasında bir Halil gider ama bin Halil gelir"

Torunu Semih Kara ise babaannesine, "Niye ağladın babaanne, biz gururluyuz, sevinçliyiz. Bu vatan için, bu toprakların bütünlüğü için amcamızın verdik, ama bin defa dirildik. Biz her zaman savunmanın arkasındayız. Vatan savunmasında bir Halil gider ama bin Halil gelir. Biz gururlu, şerefli insanlarız. Allah'a şükür vatanımızı böldürmedik babaanne, çok şükür içimiz yanıyor ama vatanımızı böldürmedik" diye söyledi.

"Oğlum amcasından kalan emaneti teslim aldı"

Sonrasında şehit kardeşi Semih Kara, "1994 yılı 13 Mayıs tarihinde hain pusuda rahmetli olan amcam şehitlik mertebesine erişti. Biz bu konuda gurur ve mutluyuz, sevinçliyiz. İçimiz kan ağlıyor belki, ama biz aile olarak şerefle bu bayrağın dalgalanması için, vatan savunması için her zaman varız Bugün onun bırakmış olduğu emaneti hayırlısıyla babaannem oğlum Selahattin'e sünnet düğününde o bayrağı sonuna kadar savunması için emanet etti. Oğlum da kabul ederek vatan millet aşkına sürekli onu benimseyerek emaneti öperek alnına koydu, teslim aldı. Allah nasip ederse inşallah bu bayrak her zaman bizim elimizde, gönlümüzde olacak. Çok şükür bugünümüze. Şehit annesi babaannem sağ olsun biz onu her zaman yanındayız, sürekli beraberiz. Bugün de bizim büyüğümüz olarak başımızdadır. Allah ondan bin kere razı olsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR