Seferihisar'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Seferihisar'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin kontrol altına alınması için 3 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile çalışmalara devam ediliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 13.05'te ilçeye bağlı Çolak İbrahim Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine derhal harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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