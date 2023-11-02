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Seferihisar'da Kadın Adliye Önünde Bıçaklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kadın, adliye binası önünde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.