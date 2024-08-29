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Metrobüs kazasında resmen can pazarı yaşandı! 2 kişi aracın altından çıkarıldı

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İstanbul'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında, 2 kişinin metrobüs altında kaldığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Feci kazada çarpmanın şiddeti ile yolcular büyük panik yaşadı.

CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de metrobüs altında kalan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamadı.

"YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇARPIŞTILAR"

Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, "Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu" dedi.

Diğer bir yolcu, "Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu" dedi.

Sefaköy'de metrobüs kazası: 3'ü ağır 10 yaralı var! 2 kişi metrobüsün altında kaldı

Sefaköy'de metrobüs kazası: 2 kişi metrobüs altında kaldı

Sefaköy'de metrobüs kazası: 2 kişi metrobüs altında kaldı

Sefaköy'de metrobüs kazası: 3'ü ağır 10 yaralı var! 2 kişi metrobüsün altında kaldı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Küçükçekmece İstanbul 3-sayfa Sefaköy İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Selim Keskin:

tam bu alanda yeni yapılan metrobüs yolu berbat. metrobüs zıplayarak gidiyor. yol kaynaklı kaza olduğuna eminim.

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