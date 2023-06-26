Karısı paylaştı! Sedat Peker'den aylar sonra ilk fotoğraf

Yayınladığı videolarla gündem olan ve organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, uzun bir süredir BAE'de yaşıyor ve hiçbir paylaşım yapmıyordu. Karısının Instagram paylaşımında aylar sonra ilk kez görüntülenen Peker, ailesiyle doğum gününü kutladığı görüldü.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen veyaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla çok uzun bir süredir paylaşım yapmayan Sedat Peker, ortaya çıktı. Karısı Özge Peker'in sosyal medya paylaşımında Peker ailesinin tamamı yer aldı. Sedat Peker'in doğum günü kutlamasına ait paylaşımda "Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim" ifadeleri yer aldı.

"SENİ SEVMEK BİR KANUNDUR"

BAE'de "dijital tecrit" altında olduğu bilinen Sedat Peker, eşi Özge Peker'in Instagram hesabında aylar sonra ilk kez görüntülendi. Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Sedat Peker'in doğum gününü kutladı. Özge Peker, eşi ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini yazdı.