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Seçmen kağıdı dağıtan muhtara, başıboş sokak köpekleri saldırdı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da seçmen bilgi kağıtlarını dağıtan Yukarı Pazarcı Mahalle Muhtarı Hasan Özden, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayda, bacağını ısıran köpeklerden güçlükle kurtulan Özden'e tetanoz aşısı yapıldı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4008. Sokak'ta vatandaşların adreslerine seçmen bilgi kağıtlarını dağıtan Yukarı Pazarcı Mahalle Muhtarı Hasan Özden, 2 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

TETANOZ AŞISI YAPILDI

Köpeklerin ayağından ısırdığı Muhtar Hasan Özden, köpeklerden güçlükle kurtulurken, ilk olarak olayın meydana geldiği yerin yakınındaki bir eczaneye ardından da bir esnaf arkadaşıyla birlikte Manavgat Devlet Hastanesine gitti. Manavgat Devlet Hastanesinde gerçekleşen kontrolün ardından Hasan Özden'e tetanoz aşısı yapıldı.

Seçmen bilgi kağıdı dağıtan muhtar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

"TEKME ATARAK DİŞLERİNDEN KURTULDUM"

Vatandaşların seçmen bilgi kağıtlarını adreslerine teslim ettiğini belirten Muhtar Hasan Özden, "4008. Sokak'ta bir evin 2. katına çıkarken 2 köpeğin saldırısına uğradım. Kendimi savunamadan bir anda pantolonumun paçasıyla birlikte ayağımı kaptı. Tekme atarak dişlerinden kurtuldum. Görüldüğü gibi diş izlerinin olduğu yerler şişiyor. Hastanede kontrolümüz yapıldı. Tetanoz için bekliyoruz" dedi.

Seçmen bilgi kağıdı dağıtan muhtar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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