Seçmen kağıdı dağıtan muhtara, başıboş sokak köpekleri saldırdı

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4008. Sokak'ta vatandaşların adreslerine seçmen bilgi kağıtlarını dağıtan Yukarı Pazarcı Mahalle Muhtarı Hasan Özden, 2 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

TETANOZ AŞISI YAPILDI

Köpeklerin ayağından ısırdığı Muhtar Hasan Özden, köpeklerden güçlükle kurtulurken, ilk olarak olayın meydana geldiği yerin yakınındaki bir eczaneye ardından da bir esnaf arkadaşıyla birlikte Manavgat Devlet Hastanesine gitti. Manavgat Devlet Hastanesinde gerçekleşen kontrolün ardından Hasan Özden'e tetanoz aşısı yapıldı.

"TEKME ATARAK DİŞLERİNDEN KURTULDUM"

Vatandaşların seçmen bilgi kağıtlarını adreslerine teslim ettiğini belirten Muhtar Hasan Özden, "4008. Sokak'ta bir evin 2. katına çıkarken 2 köpeğin saldırısına uğradım. Kendimi savunamadan bir anda pantolonumun paçasıyla birlikte ayağımı kaptı. Tekme atarak dişlerinden kurtuldum. Görüldüğü gibi diş izlerinin olduğu yerler şişiyor. Hastanede kontrolümüz yapıldı. Tetanoz için bekliyoruz" dedi.