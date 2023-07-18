Seçimlerden 2 ay sonra sessizliğini bozan Sedat Peker'den "Yeni yaşında öz yurdunda olacaksın" paylaşımı
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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen Sedat Peker, seçimlerden 2 ay sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kızının doğum gününü kutlayan Peker, "Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın" ifadelerini kullandı.
Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Sedat Peker, seçimlerden 2 ay sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
UZUN ZAMANDIR İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI
Sosyal medya hesabında uzun zamandır ilk kez bir hareketliliğe imza atan Peker, Aleyna isimli sosyal medya kullanıcısının, kızının doğum gününü kutladığı gönderiyi paylaştı.
"YENİ YAŞINDA ÖZ YURDUNDA OLACAKSIN"
Paylaşımda "Doğum günün kutlu olsun. Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın" ifadeleri kullanıldı.