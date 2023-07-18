Seçimlerden 2 ay sonra sessizliğini bozan Sedat Peker'den "Yeni yaşında öz yurdunda olacaksın" paylaşımı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen Sedat Peker, seçimlerden 2 ay sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kızının doğum gününü kutlayan Peker, "Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın" ifadelerini kullandı.