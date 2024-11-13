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Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi

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Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan, yarın çıkacağı duruşma öncesinde mahkeme başkanına mektup gönderdi. Kimseyi dolandırmadığını belirten Erzan, Arda Turan'ı ve Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'yı suçlayarak tahliyesini talep etti.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Denizbank'ın eski Şube Müdürü Seçil Erzan, yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor. Erzan, duruşma öncesinde mahkeme başkanına el yazısıyla bir mektup gönderdi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, Erzan'ın mektubu duruşma zaptına da girdi. 27 sayfalık mektupta Erzan; kimseyi kandırmadığını, darp ve eziyet gördüğünü, kendisinden zorla faizin faizinin alındığını, gelinen durumda kendisinden şikayetçi olan herkesin haksız zenginleştiğini ama kendisinin hiçbir şeyi kalmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

"ARDA TURAN NAKİT İÇİN TELAŞA GİRDİ"

Seçil Erzan'ın mektubunda yer alan Arda Turan ve Volkan Bahçekapılı'ya ilişkin ifadeler ise dikkat çekti.

Erzan, mektubunda Arda Turan için şu ifadeleri kullandı: "Yıllarca mevduat için çok sık aradığımı, ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır"

Erzan, Fatih Terim'in damadı olan Volkan Bahçekapılı hakkında ise "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar da faiz talep ederek, 'şahsi borcum ödenecektir' yazısı almıştır." dedi.

"DENİZBANK KENDİ İHMALİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BENİ TUTUKLATTI"

Erzan, Denizbank'ın kendisini haksız şekilde tutuklattığını öne sürerek, "Denizbank kendi ihmalini ortadan kaldırmak için; 'onlar tefeci, Seçil de dolandırıcı olsun biz kusursuzuz' amacı ile beni tutuklatmıştır" iddiasında bulundu.

Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi

Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamet Akın:

Onlar yol yapar .

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