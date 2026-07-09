Haberler

ARACININ ÖNÜNÜ KESEN HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Eski Mardin Yolu'nda meydana geldi. Mazlum G.'nin kullandığı 21 AIN 308 plakalı otomobilin önü, iddiaya göre, husumetlisi tarafından başka bir araçla kesildi. Taraflar arasında çıkan tartışmada şüpheli, tabancayla Mazlum G.'ye ateş etti. Mazlum G. yaralanırken, otomobiline de çok sayıda mermi isabet etti. El freni çekilmeyen Mazlum G.'nin otomobili, yaklaşık 700 metre ilerleyerek kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mazlum G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mazlum G.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü

Trump'ı küplere bindirecek görüntü
Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar

Dünyanın beklediği haberi uçakta verdi: Az önce beni arayıp...
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

Trump'ın Ankara'daki sözleri fiyatları vurdu! Bir zam daha geliyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

20 yıllık sessizlik birdenbire bozuldu, duyan kulaklarına inanamadı
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası