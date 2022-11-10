Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada trafiğin oluşması nedeniyle arkadan gelen 6 araç zincirleme trafik kazası yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde turizm kenti Antalya'da saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Zamana trafikte ve işe giderken yakalanan vatandaşlar da yollarda araçlarından inerek saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

6 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZA YAPTI

Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde ise önündeki araçlar sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir sürücü yavaşladı. Bu sırada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

KAZA ANLARINI BALKONDAN ÇEKTİ

Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anları ise bir vatandaşın balkondan çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title