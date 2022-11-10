Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi
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Antalya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada trafiğin oluşması nedeniyle arkadan gelen 6 araç zincirleme trafik kazası yaptı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde turizm kenti Antalya'da saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Zamana trafikte ve işe giderken yakalanan vatandaşlar da yollarda araçlarından inerek saygı duruşunda bulunuldu.
6 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZA YAPTI
Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde ise önündeki araçlar sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir sürücü yavaşladı. Bu sırada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
KAZA ANLARINI BALKONDAN ÇEKTİ
Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anları ise bir vatandaşın balkondan çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.