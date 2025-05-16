Şavşat'ta Kaybolan İşçinin Cansız Bedeni Ormanda Bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde 25 Ekim 2024 tarihinde çalışmak için gittiği şantiyede kaybolan işçi Murat Gezer'in cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu.

Samsun'dan Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaağaç köyüne çalışmak üzere gelen Murat Gezer'den (41), 26 Ekim 2024 tarihinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü ve ilgili kurumlarca başlatılan arama kurtarma çalışmaları, zorlu arazi şartları ve kötü hava koşullarına rağmen titizlikle sürdürüldü. Ancak kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalara ara verildi. Yeniden başlatılan arama sonrasında işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konuyla ilgili Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, "25 Ekim 2024 tarihinde Samsun ilinden, Artvin ili Şavşat ilçesi Karaağaç köyüne çalışmak amacıyla gelen Murat Gezer (41) isimli şahıstan, 26 Ekim 2024 tarihinden itibaren haber alınamaması üzerine kayıp ihbarı değerlendirilmiş ve ivedilikle arama çalışmalarına başlanmıştır. İl Jandarma Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü ile ilgili kurumların katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları, zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşullarında titizlikle yürütülmüştür. Kış mevsimi nedeniyle ara verilen çalışmalara, Nisan 2025 tarihi itibarıyla yeniden başlanmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde, 16 Mayıs 2025 tarihinde Şavşat ilçesi Karaağaç köyünün kuzeydoğusundaki ormanlık alanda bir erkek şahsa ait cansız bedene ulaşılmış; yapılan kimlik tespitinde, söz konusu kişinin Murat Gezer olduğu belirlenmiş ve Şavşat Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN