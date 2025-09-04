Savcının boğazını kesen 19 yaşındaki zanlı adliyeye böyle sevk edildi

İstanbul Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. 53 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kısa sürede gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Can Gül, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan.

3 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı katleden Mustafa Can G.'nin, olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can G.'nin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.

GARSONLUK YAPTIĞI DÖNEMDE SAVCI İLE TARTIŞMIŞ

İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can G. ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi. Bu husumetten dolayı şüpheli Mustafa Can G.'nin akşam saatlerinde işletmeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli olay yerinde suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, restoranda yapılan incelemeler sırasında gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADLİYEYE BÖYLE SEVK EDİLDİ

Öte yandan cinayet sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Can Gül, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül'ün araca bindirildiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.