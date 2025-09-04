Haberler

Savcının boğazını kesen 19 yaşındaki zanlı adliyeye böyle sevk edildi

Savcının boğazını kesen 19 yaşındaki zanlı adliyeye böyle sevk edildi
Güncelleme:
Savcının boğazını kesen 19 yaşındaki zanlı adliyeye böyle sevk edildi
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından Çekmeköy'de bir restoranda boğazından bıçaklandı. Cumhuriyet Savcısı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can Gül ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül'ün adliyeye sevk edildiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. 53 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kısa sürede gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Can Gül, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcının boğazını kesen 19 yaşındaki zanlı adliyeye böyle sevk edildiCumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan.

3 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı katleden Mustafa Can G.'nin, olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can G.'nin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.

Savcının boğazını kesen 19 yaşındaki zanlı adliyeye böyle sevk edildi

GARSONLUK YAPTIĞI DÖNEMDE SAVCI İLE TARTIŞMIŞ

İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can G. ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi. Bu husumetten dolayı şüpheli Mustafa Can G.'nin akşam saatlerinde işletmeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli olay yerinde suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, restoranda yapılan incelemeler sırasında gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Savcının boğazını kesen 19 yaşındaki zanlı adliyeye böyle sevk edildi

ADLİYEYE BÖYLE SEVK EDİLDİ

Öte yandan cinayet sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Can Gül, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül'ün araca bindirildiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Pole star:

Savcı da savcı hayrola meslek ayrımı mi yapıyorsunuz... Adamın işten kov parasını verme sonrada savcı! Yok öyle bir dünya...

