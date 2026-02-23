Haberler

Savcı, Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakimi vurmuştu; olayın ardından yaşananlar kamerada

Savcı, Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakimi vurmuştu; olayın ardından yaşananlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi silahla vurmasının ardından yaşanan olayların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı hakim hastaneye kaldırılırken, savcı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı hakimin sedyeyle hastaneye götürüldüğü, savcının da gözaltına alındığı görülüyor.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde 13 Ocak'ta meydana gelen olayda cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'yi silahla 1 el ateş ederek yaralamış, Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellenmişti. Mağdur hakim Aslı K.'nin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalanmıştı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kılıçarslan, 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hakim Aslı K.'nin ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Adliye koridorunda yaşanan hareketliliğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşanan hareketliliğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde adliye koridorunun bir anda kalabalıklaştığı, sağlık ekibinin yaralı hakimi sedyeyle taşıdığı ve göz atlına alınan savcının ise götürüldüğü görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Savcı dehşetinin ardından adliyede yaşanan kaos kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında