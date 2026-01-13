Haberler

Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakimi vuran savcı hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakimi kasığından vurarak yaraladı. Savcı hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim A.K.'yı kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kılıçarslan, adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi A. K.'yı silahla 1 el ateş ederek yaraladı. Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi. Mağdur hakimin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısı yakalandı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi. Savcı Kılıçarslan'ın yarın İstanbul Adliyesi'nde hazır edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

