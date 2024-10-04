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Şarköy'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Aparatı Ele Geçirildi

Şarköy'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Aparatı Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, tabanca fişekleri ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şarköy ilçesi Kirazlı ve Hoşköy Mahallelerinde F.Y., O.B., Ş.B., S.B. ve M.A.B. isimli şahısların ev, eklenti ve araçlarında yapılan arama sonucunda çeşitli yasa dışı materyaller ele geçirildi. Aramalarda 4 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 100 adet tabanca fişeği bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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