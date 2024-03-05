Ebrar Karakurt hakkında çok konuşulacak iddia: Gece kulübünde olay çıkartıp, şarkıcıyla arbede yaşadı

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakakurt hakkında ortaya atılan iddia çok konuşulmaya başlandı. Karakurt, eğlenmek için gittiği bir mekanda sahneye çıkarak, Şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu alıp şarkı söylemeye başladı. Erdost, aralarında çıkan arbede sırasında mikrofonun çarpmasıyla dudağının şiştiğini söyledi. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri ise Ebrar Karakurt'u mekandan dışarı çıkardı.

Melsum Erdost

Ortaya atılan bu iddiayı Şarkıcı Melsum Erdost, sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdost, bir mesajın ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Dünü bugüne bağlayan gece Rise and Call Suadiye'de olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum'un sahnesini bozdu. En son yeter ben şarkı söyleyeceğim diye sahneye atladı bunu gören Melsum'un menajeri ayıp oluyor diye Melsum'u sahneden aldı. Ebrar hala şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar'ı çıkardılar."

Şarkıcı Melsum Erdost bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gün yüzüne çıkmasaydı ben bu konuyu açık etmeyecektim ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı evet dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı kendisi sahneye çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.