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Ebrar Karakurt hakkında çok konuşulacak iddia: Gece kulübünde olay çıkartıp, şarkıcıyla arbede yaşadı

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve şarkıcı Melsum Erdost arasında bir gece kulübünde tatsız anlar yaşandı. İddiaya göre, alkollü olan Karakurt, Erdost'un sahnede olduğu sırada elinden mikrofonu almak istedi. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Karakurt'u mekandan çıkardı.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakakurt hakkında ortaya atılan iddia çok konuşulmaya başlandı. Karakurt, eğlenmek için gittiği bir mekanda sahneye çıkarak, Şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu alıp şarkı söylemeye başladı. Erdost, aralarında çıkan arbede sırasında mikrofonun çarpmasıyla dudağının şiştiğini söyledi. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri ise Ebrar Karakurt'u mekandan dışarı çıkardı.

Ebrar Karakurt hakkında çok konuşulacak iddia: Gece kulübünde olay çıkartıp, şarkıcıyla arbede yaşadıMelsum Erdost

Ortaya atılan bu iddiayı Şarkıcı Melsum Erdost, sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdost, bir mesajın ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Dünü bugüne bağlayan gece Rise and Call Suadiye'de olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum'un sahnesini bozdu. En son yeter ben şarkı söyleyeceğim diye sahneye atladı bunu gören Melsum'un menajeri ayıp oluyor diye Melsum'u sahneden aldı. Ebrar hala şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar'ı çıkardılar."

Ebrar Karakurt hakkında çok konuşulacak iddia: Gece kulübünde olay çıkartıp, şarkıcıyla arbede yaşadı

Şarkıcı Melsum Erdost bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gün yüzüne çıkmasaydı ben bu konuyu açık etmeyecektim ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı evet dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı kendisi sahneye çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Ebrar Karakurt Voleybol Ünlüler 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (8)

VATANSEVER:

Ebrar gibi bir milli kahramanı bile karaladınız ya ne deyim. Ebrar kafanıza kafanıza smaç vurmaya devam edecek. Ağlayabilirsiniz

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Aykut Kalanoğlu:

Saçmalamışsın vatansever ! kahraman dediğin kendine yakıştığı gibi davranmalı etrafına efendi saygılı örnek insan olmalı kendini kaybedecek kadar içip etrafı rahatsız etmemeli olay çıkarmamalı ! bu sözlerim ünlü olanların hepsi için geçerli !

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Kerim Köroğlu:

LEZİZ Bİ YORUM YAPTIN LUT KAVMİNDEN Mİ GELİYOSUN

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Kral oyuncu:

Milli kahraman.... bizim kahrananlarmiz şırnakta diyarbakırda şehit ya da gazı oldular ya da tek başına ordu olan mubariz gibilerdir... kahramanlık tanımını tekrar gözden gecir

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koray hüseyin kılıç:

dönmeye en iyisini yapmışlar milli sporcusun biraz ağır ol yaa fransa kraim benzema gibi bir futbolcuyu bile kadrodan attılar bence ebrar karakurta milli forma verilmemesi lazım hatta televizyona dahi çıkarılmaması lazım

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sade vatandaş:

Atatürk sporcunu zeki çevik ve ahlaklı olmalı demişti bunda o en son özellik yok

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Bilir Kişi:

Hepsinin bu gibi durumlarda kullandığı gibi, bugün yarın bir Atatürk paylaşımı yapar, kemalist zihinliler de bunu yer. Bu kadar basit...

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JY:

ABARTILACAK BI SEY YOK HEPIMIZ ICINCE OLAY CIKARIYORUZ SANKI SIZ HIC ICMIYORSUNUZ.

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