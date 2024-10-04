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Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı

Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, ofisinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca bulunması sonucu gözaltına alındı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramanın ardından Aydın, emniyette ifadesi alınarak adli işlem yapıldı ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, ihbar üzerine ofisinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilmesi sonucu gözaltına alındı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Merkez Mahallesi'nde bulunan bir ofise giren polis ekipleri, burada bir süre arama yaptı. Aramada 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı

SERBEST BIRAKILDI

Aramaların ardından ofiste bulunan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın (29) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve adli işlem yapılan Aydın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

Muhammet Aydın Ferdi Tayfur Kağıthane 3-sayfa Magazin Güncel Hukuk Aydın

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Yorumlar (3)

Erdem Sen:

tabi tutuklanmasi icin arka bahcesinde ruhsatsiz tank olmaliydi..

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SUNSET null:

baba boşuna tavır yapmaz. ona layık bir kız ve damat olmayı öğrenmeleri zaman alacak ama iş işten geçmiş olacak.

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CAN Işık:

Heryer texsas herkez de silah

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0
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