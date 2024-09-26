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Şarj Kablosu ile Boğularak Öldürülen Adamın Cinayetinde Şok Gelişmeler

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yasak aşk yaşayan bir kadın ve sevgilisi, kadının eşini şarj kablosu ile boğarak öldürdü. Eşinin kalp krizi geçirdiğini iddia eden kadının, cinayet planını uygularken yakalandığı öğrenildi.

Şarj kablosuyla boğmuşlardı: Yasak aşk ikilisi tutuklandı

Ölmeden önce eşi ile boşanma kararı almış: Boşanmadan öldürdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kalp krizi olarak bildirilen ancak yapılan inceleme sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen adamın ölümüyle ilgili, eşi ve yasak aşk yaşadığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde başlangıçta şüpheli bir ölüm olarak değerlendirilen olayın, polis ekiplerinin yaptığı titiz incelemeler sonucu yasak aşk iddiasına dayalı cinayet olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, işten eve dönen Şerafettin Sezer (48), öğle saatlerinde uykuya daldı. Eşi Zeynep S. ise yasak aşk yaşadığı Uğur G. ile birlikte hazırladığı planı uygulamaya koyarak Sezer'i telefon kablosu ile boğarak öldürdü. Olay sonrası saatlerce plan yapan Zeynep S., gece saatlerinde eşinin kalp krizi geçirdiğini öne sürerek hastaneye başvurdu. Ancak polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, Şerafettin Sezer'in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Aldatıldığını öğrenince boşanma kararı almış

Şerafettin Sezer'in daha önce eşi tarafından aldatıldığını öğrendiği, ancak kızının nişanını bekleyerek, nişandan sonra boşanma kararı aldığı öğrenildi. Sezer'in bu planını gerçekleştiremeden, eşi ve sevgilisinin hain planına kurban gittiği ortaya çıktı.

Polis hızla harekete geçti, gerçek ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, çiftin telefon trafiği incelenerek yasak aşk cinayetinin detayları çözüldü. Zeynep S. ve Uğur G., cinayeti itiraf ettikten sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tasarlayarak adam öldürmek suçundan tutuklanan zanlıların, cinayeti daha önce de planladıkları öğrenildi. Zeynep S.'nin ifadesinde, kocasını sevmediğini söylediği belirtildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Şarj Kablosu ile Boğularak Öldürülen Adamın Cinayetinde Şok Gelişmeler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa

Kalp Krizi Tekirdağ Kapaklı Cinayet 3-sayfa Dünya Suç

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