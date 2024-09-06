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Sarıyer'de Yürüyen Merdivenler Kırıldı, Vatandaşlar Panikledi

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Sarıyer Atatürk Oto Sanayi metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin basamakları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, merdivenlerden son anda inen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sarıyer'de Atatürk Oto Sanayi metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin basamakları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, merdivenlerden son anda inen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdivenin iki basamağı vatandaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı. Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Bozulan merdiven durdurulurken olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

"Son dakikada kurtuldum"

Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu, "Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yürüyen merdivenler Sarıyer 3-sayfa Güncel Yaşam

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