Sarıyer'de sıkıştırılan otomobil park halindeki 6 araca çarptı, 1'i ağır 3 yaralı

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Sarıyer'de karşı yönden hızla gelen aracın, seyir halindeki otomobili sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 6 otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 34 ZZ 5882 plakalı otomobil, karşı yönden hızla gelen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobillere çarptı. Kazada sürücü C.K. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Y.K. ve park halindeki otomobillerden birinin içerisinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası karşı şeritten hızla gelen otomobil olay yerinden kaçtı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı