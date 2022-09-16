Son dakika haber | Sarıyer'de sahipli köpeği vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Sarıyer'de sahipli köpeği vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Hakim duruşmaya katılmayan sanık ve müşteki hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmetti

İSTANBUL - Sarıyer'de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı sahipli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldüren sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin yurt dışında bir hukuk bürosunda çalıştığını ve köpeğin sahipli olup olmadığı konusunun belirsiz olduğunu söylerken, hakim duruşmaya katılmayan sanık ve müşteki hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar verdi.

Sarıyer'de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı ve müşteki Volkan Tanju'nun sahiplendiği Ice isimli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Ali Can Ergür'ün yargılanmasına başlandı.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık ve müşteki hazır bulunmazken taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı müvekkilinin yurt dışında bir hukuk şirketinde çalıştığını ve bu nedenle duruşmaya katılamadığını söyledi. Sanık avukatı "Müşteki tarafın kapı önünde baktığı başıboş bir köpek var. Köpeğin öldüğü Sarıyer Belediyesi ekipleri tarafından belirleniyor. Bu köpeğin sahipli olduğu iddiası belli değildir. Ölü bir köpek var ama müştekinin köpeği midir başka birinin köpeği midir belli değildir" şeklinde savunma yaptı. Müşteki avukatı ise köpeğin sahipli olduğu konusunda ellerinde delil olduğunu ve dosyaya sunabileceklerini söyledi. Ara kararını açıklayan hakim, duruşmaya katılmayan müşteki ve sanık hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Volkan Tanju'nun Sarıyer'de bulunan iş yerinde iki köpek beslediği ve köpeklerini 25 Haziran 2021'de burada bırakarak iş yerinden ayrıldığı anlatılmıştı. Ertesi gün müştekinin sabah saatlerinde iş yerine geldiğinin ve köpeklerinden dişi olanının iş yerinin önünde olduğunu gördüğünün aktarıldığı iddianamede, müştekinin Ice isimli köpeği bağsız olduğundan, sanayi içerisinde gezip dolaştığını düşünerek akıbetini araştırmadığı kaydedilmişti. Müşteki Volkan Tanju'nun beyanlarına yer verilen iddianamede öğle sıralarında bir arkadaşının kendisine Ice köpeğe üst sokakta araba çarptığını söylemesi üzerine oraya hemen koşup gittiğini, belediye görevlilerinin köpeğin ölüsünü götürdüklerini, o sırada olay yerindeki bir kişinin köpeğin boynunda delik olduğunu gördüğünü söylemesiyle köpeğinin kasten öldürüldüğünü anladığı aktarılmıştı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelemesine yer verilen iddianamede, olay gecesi maskeli ve şapkalı bir şahsın köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer bir şey verdiği, daha sonra çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle Ice isimli köpeğe ateş ettikten sonra aracıyla ayrıldığı belirtilmişti. Hazırlanan iddianamede savunmasına yer verilen sanık Ali Can Ergür, olay günü hava almak için aracıyla evinden çıktığını söyleyerek, "Aracımı bir yere park ederek yürümeye başladım. O sırada yol üzerinde karşıma 2 büyük köpek çıktı, bana havlamaları üzerine korktuğum için lazer ışık doğrulttum ve bisküvi fırlattım. Sonrasında köpekler kaçmaya başladı, ben de çok geçmeden aracıma binerek eve döndüm. Köpeklere lazer doğrultan kişi benim ancak kesinlikle ateş etme eylemim olmamıştır, zaten silahım da yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ali Can Ergür'ün "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.