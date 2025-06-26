Sarıyer'de Nişanlısını Vuran Adam Yakalandı

Sarıyer'de Nişanlısını Vuran Adam Yakalandı
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Sarıyer'de tartıştığı nişanlısını kafasından vuran şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de tartıştığı nişanlısını kafasından tabancayla vuran adam olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebeple iki nişanlı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından genç kadın, nişanlısı tarafından tabancayla kafasından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs için ise geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Kısa sürede yakalandı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda firari nişanlı Şişli'de kıskıvrak yakalandı. Saldırgan gözaltına alınırken ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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