Sarıyer'de Denize Giren Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Sarıyer'de denize giren 20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hasanoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay, 18 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, İBB'ye ait İSTMARİN Tarabya Marina'da denize giren Serhat Hasanoğlu (20) boğulma tehlikesi geçirdi. Bir restoranda garson olarak çalışan Hasanoğlu, yüzdüğü esnada akıntıya kapılarak Marina'nın altına girdi. 10 dakikadan fazla burada mahsur kalan yüzme bilmeyen genç, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Müdahale esnasında kan kustuğu iddia edilen Hasanoğlu için çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasanoğlu'nu Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hasanoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yakınlarının ise hastanede beklediği görüldü.

"Akıntı iskelenin altına almış çocuğu"

Boğulma tehlikesi geçiren Hasanoğlu'nu çevredeki vatandaşların denizden çıkardıktan sonra suni teneffüs ve kalp masajı yaptıklarını söyleyen Tuncay Küçüktopal, "Önceki gün yine buradaydım. Boğulma tehlikesi geçiren biri vardı. Oradaki arkadaşlarda müdahale ettiler. Çocuk suyun dibindeydi. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar. O sırada da ambulansı aradılar. Ambulans çocuğu götürdü. Sonra akıbeti ne oldu bilmiyoruz. Herhalde çok iyi yüzme bilmiyordu. İskelenin oraya doğru akıntı vardı. İskele çocuğu altına almış. Buradaki arkadaş da iskelenin altından çıkarttı çocuğu. Kurtaran cankurtaran falan değildi ama yüzme tecrübesi vardı, çünkü buradan daldı bulamadı bir daha daldı iskelenin altından çıkarttı" diye konuştu.

"Marinadan dibe doğru atlamış ama çıkamamış"

Hasanoğlu'nun denizden çıkarıldıktan sonra gözlerinin morardığını söyleyen Musa Gökçe, "Duyduğum kadarıyla bu marinadan dibe doğru atlamış ama çıkamamış. Çıkartıldıktan sonra da burnu falan kanıyormuş. Gözlerinin de morardığını söylediler. Bir de öldüğünü söylediler öyle duydum ben. Çocuk da 17 yaşında sanırım burada bir balık restoranında çalışıyormuş. Ben çocuğu görmedim ama buradakiler söylediler" dedi. - İSTANBUL