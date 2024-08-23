Sarıyer'de batan teknede kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Sarıyer'de 20 Ağustos günü batan teknede kaybolan Emre Erdoğan'ı arama çalışmalarına 3. günde de devam ediliyor.

Olay, 20 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 4 kişi ve 1 köpeğin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı. Teknenin batmasıyla beraber 4 kişi ve beraberlerindeki 1 köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışmıştı. Sahilde oturan vatandaşlar denizde 3 kişinin yardım çığlıklarını duyunca durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Vatandaşların uyarılarıyla bir tekne kaptanı, sahile yüzerek ulaşmaya çalışan 3 kişi ve 1 köpeği tekneye almıştı. Sağlık ekipleri, karaya çıkarılan 3 kişi ve köpeğe olay yerinde müdahale etmişti. Denizden çıkarılan 3 kişi ve köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Batan teknede olan ve yüzme bilmediği iddia edilen Emre Erdoğan ise denizde kaybolmuştu. Erdoğan'ı arama çalışmaları kaybının 3. gününde de devam etti. Çalışmalara Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra, deniz polisi ve itfaiye ekipleri de katıldı. AFAD ekipleri ise çalışmalar kapsamında havadan dron ile boğazı taradı.

Aile üyelerinin de Sarıyer'deki bekleyişi cep telefonu kamerası yansıdı.

Arama kurtarma çalışmalarını 3 gündür takip eden Yusuf Başıkçı isimli vatandaş "Kaybolan arkadaşı tanımıyorum. Tekne batmış 3 kişi kurtarılmış 1 kişi hala kayıp. Yüzme bilmiyormuş. Arama kurtarma ekipleri 3 gündür buraya geliyorlar ve devamlı tarama yapıyorlar. Sadece AFAD değil Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi de devamlı tarama yapıyor. Denizin altını da tarayarak devamlı gidip geliyorlar" dedi.