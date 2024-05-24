Bıçaklayıp yol kenarına atmıştı! Taksici katiline müebbet hapis

Sarıyer'de aracına bindiği 58 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yol kenarına atıp taksiyle kaçan yabancı uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, bir şey hatırlamadığını söyleyen sanık, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırıldı.

2 AYRI SUÇTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İstanbul Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde, 17 Nisan'da meydana gelen olayda İran uyruklu tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.

"CİNAYETİ PLANLI İŞLEDİ, EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Savunması sorulan sanık, görüntüleri izlediğini ancak hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Taksici Yaşar Yanıkyürek'in oğlu, beyanında, "Canice bir cinayet işlenmiştir. Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı ve bilerek bir cinayet işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın yüklenen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

KENDİSİNİ "BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM" DİYE SAVUNDU

Sanık, mütalaaya karşı savunmasında öldürme kastı olmadığını, üzgün olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sanık, son sözünde de söyleyecek bir şeyinin olmadığını kaydetti.

İLK DURUŞMADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'i, "Nitelikli kasten öldürme" ve "Silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırdı.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın samimi pişmanlık göstermediğine kanaat getirerek verdiği cezada herhangi bir indirim uygulamadan tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme başkanı, karardan sonra Yaşar Yanıkyürek'in ailesine, "Ölüyü geri getirmez. Allah gani gani rahmet eylesin" diyerek başsağlığında bulundu.