Sarıyer'de 27 yıl 2 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Güncelleme:
Sarıyer'de 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan'da saat 12.00 sıralarında Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi'nde Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan Çağrı G. ile Ziya Z. isimli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Yapılan kontrollerde Çağrı G.'nin 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

2018'de hapisten kaçmıştı, Sarıyer Asayiş Büro ekipleri yakaladı

GBT sorgusu yapılan Ziya Z.'nin ise 'kasten öldürme, kişilerin huzur ve sükunetini bozma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve kasten yaralama' suçlarından toplam 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca şahsın, cinayet suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı 2018 yılından açık cezaevine geçtiği sırada firar ettiği ortaya çıktı.

Ziya Z.'nin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silaha el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ziya Z.'nin 10 suç kaydı, Çağrı G.'nin ise 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

Ateşkeste korkulan oldu! Başkentte patlama sesleri duyuluyor
Brent petrol yeniden 100 doları geçti

Orta Doğu'dan gelen haberle aniden uçuşa geçti
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

Özel'den, CHP'lilerin bu görüntüsüne ilk yorum geldi
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert çıktı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert çıktı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı

Rize faciasına rağmen geri adım atılmadı! Futbolcular bayram edecek
Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt

Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt