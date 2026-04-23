Sarıyer'de 27 yıl 2 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Sarıyer'de 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan'da saat 12.00 sıralarında Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi'nde Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan Çağrı G. ile Ziya Z. isimli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Yapılan kontrollerde Çağrı G.'nin 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

2018'de hapisten kaçmıştı, Sarıyer Asayiş Büro ekipleri yakaladı

GBT sorgusu yapılan Ziya Z.'nin ise 'kasten öldürme, kişilerin huzur ve sükunetini bozma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve kasten yaralama' suçlarından toplam 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca şahsın, cinayet suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı 2018 yılından açık cezaevine geçtiği sırada firar ettiği ortaya çıktı.

Ziya Z.'nin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silaha el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ziya Z.'nin 10 suç kaydı, Çağrı G.'nin ise 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı