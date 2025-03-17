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Sarıkamış - Kağızman Yolunda Heyelan

Sarıkamış - Kağızman Yolunda Heyelan
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Sarıkamış ile Kağızman arasında meydana gelen heyelan, yolu tamamen kapattı. Sabaha karşı meydana gelen olayda, vatandaşlar yolda mahsur kaldı; can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sarıkamış ile Kağızman arasında bulunan kara yolunda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Dağlık bölgeden kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, yolu tamamen kapattı.

İstinat duvarının yıkarak yola düşen kaya parçaları yürekleri ağızlara getirdi. Sabah köylerinden yola çıkan vatandaşlar ise yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar, yolun kısa sürede açılması beklerken yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası bölgeye ekiplerin sevk edildiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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