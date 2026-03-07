Saruhanlı'daki fabrika soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikada gerçekleşen kasa hırsızlığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzleri maskeli şüphelilerin fabrikanın tel örgülerini keserek içeri girdikleri, çatıdan idari binaya ulaşıp kasaları açtıkları anlar saniye saniye yer aldı. İstanbul ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Şubat gecesi Saruhanlı ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki kasaların soyulduğu ihbarı üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin titizlikle incelediği güvenlik kameralarında yüzleri maskeli 5 şüphelinin fabrikanın tel örgülerini keserek içeri girdiği, ardından yangın merdiveninden çatıya çıkarak idari binaya ulaştığı görüldü. Şüphelilerin burada bulunan iki kasayı keserek içindeki para, altın ve dövizleri alıp olay yerinden kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

Ekiplerin geniş çaplı kamera incelemesi ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin İstanbul'dan Manisa'ya gelerek soygunu gerçekleştirdikleri ve ardından tekrar İstanbul'a döndükleri tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından İstanbul ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.T. (43), K.T. (42), V.T. (33), A.T. (41), Z.Y. (53), U.K. (22), F.K. (34) ve M.Y.K. (35) isimli 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularında hırsızlık ağının sadece Saruhanlı ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Manisa'nın Akhisar ilçesi ile Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde meydana gelen benzer kasa hırsızlığı olaylarına da karıştıkları belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 5 ayrı faili meçhul olay aydınlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı