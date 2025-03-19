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Sarıgöl'de Afet ve Acil Durum Müdahale Planları Eğitimi Gerçekleştirildi

Sarıgöl'de Afet ve Acil Durum Müdahale Planları Eğitimi Gerçekleştirildi
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Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sarıgöl Kaymakamlığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde personele afet müdahale planları hakkında bilgi verdi. Eğitimde afet öncesi, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler anlatıldı.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Sarıgöl Kaymakamlığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görevli personellere Afet ve Acil Durum Müdahale Planları hakkında eğitim verildi.

Sarıgöl'de gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Müdahale Planın eğitiminde afet öncesi, afet sırasında ve afet sonunda alınması gereken bilgiler aktarıldı.

Bilgilendirme soru cevap kısmıyla sona erdi. Katılımcılar merak ettikleri konuları sorarak bir afet veya acil durumda neler yapılması gerektiğini öğrendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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