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Adana'da evden 7,5 milyonluk çalıp ikinci soygun denemesinde yakalandılar

Adana'da evden 7,5 milyonluk çalıp ikinci soygun denemesinde yakalandılar
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Adana'da aynı eve 3 ay önce girip 1,5 milyon lira altın ve 6 milyon lira çek çaldıkları öne sürülen 2 kadın, ikinci kez hırsızlık girişimi sırasında ev sahiplerince yakalandı. Şüphelilerden biri sara nöbeti numarası yaparken, sorguda suçlamayı kabul etmeyip 'masumuz' dedi.

Adana'da girdikleri evden 3 ay önce 1,5 milyon lira değerinde altın ile 6 milyon lira değerinde 6 çek çaldıkları öne sürülen ve aynı eve ikinci kez girmeye çalışırken ev sahipleri tarafından yakalanan 2 kadının ifadeleri ortaya çıktı. Yakalandıkları sırada şüphelilerden birinin sara nöbeti geçiriyormuş gibi davranarak kurtulmaya çalışırken, kadınların sorgularında suçlamaları kabul etmeyip, "Yardım toplamak istemiştik, masumuz" dediği öne sürüldü.

Olay, 31 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26), yaklaşık 3 ay önce girdikleri ve yüksek miktarda altın ile çek çaldıkları öne sürülen aynı eve yeniden geldi. İki kadın kapıyı zorladığı sırada ev sahipleri tarafından fark edilince kaçmaya başladı.

Ev sahipleri ve mahalle sakinlerinin peşine düştüğü şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Bu sırada Yeter U.'nun kendisini yere atarak çırpınmaya başladığı, Gökçe U.'nun ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istediği öne sürüldü. Ancak ev sahipleri, kadının yakalanmaktan kurtulmak için sara nöbeti numarası yaptığını iddia etti. Bir süre sonra şüphelinin ayağa kalkarak normale dönmesi de dikkat çekti.

"Yardım toplamak istemiştik"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafında 2 kadın şüphelide gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgularında ise suçlamaları kabul etmedikleri öne sürüldü. Kadınların ifadelerinde, eve hırsızlık amacıyla girmediklerini savunarak "Yardım toplamak istemiştik, masumuz" dediği bildirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise kapıları açmakta kullanılan ve "maymuncuk" olarak tabir edilen 3 ayrı aparat ele geçirildi.

"80 ve 20'ye yakın suç kaydı"

Şüphelilerin suç geçmişleri de dikkat çekti. Yeter U.'nun 80 suç kaydının bulunduğu, Gökçe U.'nun ise 20'ye yakın suç kaydının olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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