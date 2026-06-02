Haberler

Sara nöbeti geçiren sürücünün ehliyetine el konuldu

Sara nöbeti geçiren sürücünün ehliyetine el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken sara nöbeti geçiren hafif ticari araç sürücüsünün ehliyetine trafik ekiplerince el konuldu. Araç, yolcunun el frenini çekmesiyle durduruldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken sara nöbeti geçirdiği belirlenen hafif ticari araç sürücüsünün sürücü belgesine trafik ekiplerince el konuldu. Diğer sürücüler için tehlike oluşturan araç, yanında bulunan yolcunun el frenini çekmesiyle durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Alanya-Antalya D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halinde bulunan Engin Önde idaresindeki 61 BU 101 plakalı hafif ticari araç, Manavgat Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nı geçtikten sonra yolda diğer sürücüleri tehlikeye düşürecek şekilde hareket etmeye başladı. Diğer araç sürücüleri için tehlike oluşturan araç, araçta yolcu olarak bulunan kişinin el frenini çekmesi suretiyle durdurularak yol kenarına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün sara nöbeti geçirdiği belirlendi. Trafik ekipleri tarafından sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen tedavi amacıyla hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve aracıyla yoluna devam etmek isteyen sürücüye izin verilmezken, araç, yanında bulunan yolcuya teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Diziye böyle veda etti! Önce öpüştü sonra planını devreye soktu
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı bir anda karardı