Sapanca Gölü'ne giren genç hayatını kaybetti

Sapanca Gölü'ne giren genç hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sapanca Gölü'ne giren genç hayatını kaybetti
Haber Videosu

Sakarya'nın Sapanca Gölü'nde serinlemek için göle giren 21 yaşındaki Ömer Memişmoğlu boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da yüzmek için Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Rüstem Paşa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Sapanca Gölü kenarına gelen Ömer Memişmoğlu (21), serinlemek için göle girdi.

ACI HABER GELDİ

Genç boğulma tehlikesi geçirirken, arkadaşları ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, dalgıç polislerine de bilgi verildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Memişmoğlu, suya girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta bulunarak sudan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ömer Memişoğlu'nun Adapazarı Güneşler Mahallesi'nden arkadaşlarıyla birlikte göle geldiği ve bir zincir markette çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi

72 milyon euroluk yıldız Süper Lig devine önerildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada

5 gündür yanan kentimizde yerleşim yerleri bir bir boşaltılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.