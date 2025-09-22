Sapanca'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuruçeşme Mahallesi Ünlüce bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem A. (41) kontrolündeki 41 AOM 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Müzeyyen ve çocukları Medine, Meryem ve Melek A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA