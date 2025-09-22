Haberler

Sapanca'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Sapanca'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuruçeşme Mahallesi Ünlüce bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem A. (41) kontrolündeki 41 AOM 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Müzeyyen ve çocukları Medine, Meryem ve Melek A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı

Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.