Sapanca'da Motosiklet Kazası: Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Sapanca'da Motosiklet Kazası: Yaşam Mücadelesini Kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, iki gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışması neticesinde ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Camiced Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde iki gün önce meydana gelen olayda, Mehmet Emin Yıldız (57) idaresindeki 54 SJ 068 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.İ. idaresindeki 54 AKM 279 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak bahçe duvarını aşıp evin bahçesine düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Burada iki gündür tedavi gören Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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