Sapanca'da Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jomado A. (45) idaresindeki 07 KH 113 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü ile hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan R.D. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA