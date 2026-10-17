Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sapanca'da kestane toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sapanca'da kestane toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapanca'da kestane toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran, Soğucak Yaylası yolundaki ormanlık alanda ölü bulundu. Eğimli arazide bulunan Duran'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkarıldı, kesin ölüm sebebi için otopsi merkezine gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kardeşiyle birlikte kestane toplamak için ormanlık alana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran ölü bulundu. Hareketsiz halde bulunan Duran'ın cansız bedeni, arazinin eğimli olması nedeniyle AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinden iki kardeşiyle birlikte kestane toplamak amacıyla bölgeye gelen Durmuş Duran (66), araçlarını yol kenarına park ettikten sonra ormanlık alana girdi. Bir süre sonra gruptan ayrılan Duran'dan haber alamayan kardeşleri, çevrede arama çalışması başlattı. Arama sonucunda kardeşleri, Duran'ı ormanlık alanda yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durmuş Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arazinin eğimli ve engebeli olması sebebiyle Duran'ın cansız bedeni AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Duran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

Kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler

Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü

Olan bitene daha fazla sessiz kalamadı! Mesajı çok net

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti
Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu

Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İstanbul Valisi duyurdu! Bu hattaki yapıların hepsi yıkılacak