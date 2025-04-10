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Sapanca'da Kavga: 1 Kişi Silahla Vurulup Bıçaklandı

Sapanca'da Kavga: 1 Kişi Silahla Vurulup Bıçaklandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde çıkan kavga sonucunda 41 yaşındaki Y.K., darp edildikten sonra silah ile vurulup bıçaklandı. Ağır yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı değerlendirilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde 7 kişilik bir grup içesinde çıkan kavgada darp edildikten sonra silah ile vurulup, bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga, gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sapanca Gölü sahil şeridinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında darp edildikten sonra silahla vurulup, bıçaklanan Y.K. (41), durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Y.K.'nın, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen M.M. (26), M.B. (31), M.A. (30), A.A. (29), K.A.B. (30) ve S.P. (30) isimli 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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